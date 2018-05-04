دبرز: الحاسي لم يسكت عن التلاعب بأموال وأرزاق الشعب

حيا رئيس لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب واستقرار الدولة، بالمجلس الأعلى للدولة، بلقاسم دبرز، للقنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسى، على فضحه لمنظومة الفساد والتي باعت ضمائرها وارتهنت للطمع والجشع. وقال دبرز، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “الحاسي من أوائل الثوار الشرفاء الخيرين الذي سلم سلاحه عقب الثورة مباشرة وها هو الآن بمجرد توليه لمنصبه لم يسكت على جرائم اقتصادية، وفساد وتزوير وتلاعب بأموال وأرزاق الشعب، وفضح كل هؤلاء المجرمين بشجاعة وتجرد وحزم أثمن كل ما صرح به”، بحسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية