«معيتيق» يتفقد آثار تفجير مقر مفوضية الانتخابات (صور)

تفقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مساء أمس الخميس، آثار تفجير مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء الانفجار الذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

وزار “معيتيق”، أيضًا خلال جولته التفقدية، عددا من مصحات ومستشفيات طرابلس للاطمئنان على صحة جرحى التفجير الإرهابي الغادر على مقر.

والتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، الموظفين الذين قدموا له شرحا عن الهجوم الإرهابي، باعتبارهم شهود عيان في عين المكان.

وأكد “معيتيق”، خلال الزيارة، أنه رغم الحزن الذي يغمرنا، لا بد لنا من التوقف للتمعن في الهجوم الإرهابي البشع، الذي لم يكن الأول، أملًا أن يكون الأخير.

وأضاف أن كافة الأطراف السياسية تؤكد الحرص على وحدة البلاد لكن هذه الوحدة لا تتحقق بانقسام المؤسسات السيادية مثلما هو واقع الأن.

