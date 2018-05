«سيالة» يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية

المتوسط:

استقبل ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية روسيا الإتحادية ( الرئيس فلاديمير بوتن )، أمس الخميس، محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية، و الوفد المرافق له، بمقر وزارة الخارجية الروسية.

تناول اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حيث تناول الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية بين ليبيا و روسيا و أهمية تطوير التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي و تبادل الزيارات للمسؤولين الحكوميين بالعاصمتين طرابلس و موسكو و كذلك تم في الاجتماع إجراء مشاورات لتحديد مسارات التعاون المتنوعة و بالأخص في المرحلة الراهنة تزامنا مع المستجدات و المتغيرات في الأزمة الليبية و العمل على تجاوز العقبات في إطار خريطة الطريق للأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة .

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية و الملفات التي تلامس القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك أعرب الطرفان عن رغبة كبيرة و جدية لإطلاق شراكة استراتيجية جديدة ليبية روسية تعزز من العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين الصديقين و ضرورة العمل على البدء في تحديد الأوليات لملفات التعاون المشترك في كل المجالات المختلفة في تسلسل زمني ، بالإضافة إلى مناقشة استئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة طرابلس و تسهيل تبادل الوفود الحكومية و رجال الأعمال و المستثمرين و الخبراء من البلدين في أقرب وقت ممكن .

كما تم الوقوف على أهم القضايا المتعلقة بمكافحة إلارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود و ملف التعليم و التدريب للشباب الليبي في المجالين الأمني و العسكري .

وأشاد سيالة بالعلاقات مع روسيا و وصفها بالمتميزة و الراسخة و التي تكاد تتطابق سياساتها في الكثير من القضايا .

حضر الاجتماع من الجانب الروسي كل من مدير إدارة المغرب العربي بوزارة الخارجية، نيكلي مكارف و ادم دليمً خان عضو مجلس الدوما رئيس لجنة الأمن و مكافحة الفساد في مجلس الدوما يصاحبه بعض أعضاء مجلس الدوما، و اره ابرمان رئيس مجلس رجال الأعمال الروسي يصاحبه بعض من كبار رجال الأعمال الروس.

