المتوسط:

عقد المعهد الإيطالي لشئون البحر المتوسط وأفريقيا وأسيا بالتعاون مع اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الإيطالي، مؤتمرًا صباح اليوم الجمعة، لإعادة إطلاق الشراكة الاقتصادية والثقافية بين مصر وإيطاليا.

وبحث المؤتمر الذي أقيم بالعاصمة الإيطالية روما، آفاق جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإيطالية في القاهرة، في إطار حرص البلدين على استعادة قوة العلاقات التاريخية الاستراتيجية بينهما والحفاظ على استقرار منطقة البحر المتوسط.

وحضر اللقاء السفير المصري فى روما، السفير هشام بدر، والرئيس السابق للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الإيطالي نيكولا لاتوري ولفيف من كبار مسئولي الاستثمار فى إيطاليا.

وقال السفير “بدر”، بحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، على هامش المؤتمر أن “التعاون بين مصر وإيطاليا بخصوص ليبيا أمر مهم للغاية ولابد أن يستمر،” مؤكدا أن المحادثات بين مصر وإيطاليا لاتزال جارية على مختلف المستويات.

وأكد أن مستقبل ليبيا مهم لكلاً من مصر وإيطاليا، مضيفًا: “نحن نريد الاستقرار في ليبيا،” مشددا على ضرورة دعم الجيش الليبي لتمكينه من مواجهة التحديات الأمنية ومواجهة الإرهاب والحفاظ على استقرار ليبيا.

The post «دعم الجيش الليبي».. أهم ملفات «مؤتمر الشراكة المصرية الإيطالية» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية