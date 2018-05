بلدية الغريفة تناقش اقتراح مصرف شمال أفريقيا بتوزيع السيولة النقدية

المتوسط

التقى مدير مكتب شؤون المحلات ببلدية الغريفة عبد الكريم فنطازي، بمجموعة من أعضاء البلدية بقاعة المجلس البلدي ذلك لمناقشة الالية المقترحة من إدارة مصرف شمال أفريقيا بالمنطقة وسبل تنفيدها.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية الغريفة، أن الاجتماع جاء بحضور عضو المجلس البلدي، صلاح عبد الرزاق، ومحمد الشافعي، وكيل الديوان وإبراهيم فرج الله، رئيس لجنة الأزمة مع مختاري بعض المحلات بمناطق بلدية الغريفة.

جاء ذلك بشأن العمل على توزيع السيولة النقدية على أصحاب الحسابات الجارية وزبائن المصرف وفق كشوفات معده، من مختاري المحلات ومندوبي المناطق، ويأتي هذا في إطار تقديم خدمة للمواطن ومن أجل ضمان حصول الجميع على القيمة النقدية من السيولة بكل سهولة ويسر.

