(شاهد الصور)-الاحتفال بيوم المرور العالمي والأسبوع العربي الموحد في بنغازي

بنغازي-العنوان

احتفل قسم المرور والتراخيص بنغازي اليوم الجمعة بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد تحت شعار “حياتك أمانة”.

وحضر الاحتفال مدير أمن بنغازي العقيد رافع بسيكري ورئيس القسم العقيد حسن الشلماني ورئيس وحدة التفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد عادل القماطي، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.

وشهد الاحتفال الذي أقيم أمام فندق تبيستي وسط بنغازي عرضا لكراديس المرور والموسيقى المرورية، حيث مر استعراض من أمام المنصة للسيارات والدراجات النارية للشرطة والإطفاء إضافة إلى الكشافة.



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