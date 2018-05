المتوسط

أعلنت بلدية سرت، استمرار أعمال الصيانة التي يقوم بها مشروع الأمم المتحدة الانمائي لمجمّع العيادات سرت.

وأوضح الحساب الرسمي، لبلدية سرت، عبر فيس بوك، أنه تم الانتهاء من تركيب أرضية غرفة العمليات الخاصة بالمجمّع فيما تتواصل أعمال الترميمات والصيانة بباقي أجزاء المجمّع.

