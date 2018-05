«الليبية لحقوق الإنسان» تدين تفجير مقر مفوضية الانتخابات

المتوسط:

أدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وأسفر عن عددًا من القتلى والجرحى.

وأكدت المنظمة، في بيان، على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أنها تتابع تداعيات التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات عبر القسم الإعلامي للمنظمة، ومكتب المنظمة بالمنطقة الغربية.

وأوضحت المنظمة، أن الإرهاب لا موطن ولا دين له، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الأرواح التي سقطت في هذا التفجير من موظفين بالمفوضية، ورجال أمن ومدنيين برحمته.

واعتبرت المنظمة هذا التفجير مؤشر خطير على تغلغل تنظيم داعش داخل الأراضي الليبية وخصوصا العاصمة طرابلس، بعد أن تبني التنظيم هذا العمل الجبان، عبر مواقعه والتي أفاد من خلالها بأن المنفذين انتحاريين هما ( أبو أيوب و أبو توفيق ).

وطالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، كل الليبيين بأهمية التمسك بالمؤسسة العسكرية والأمنية، للقضاء على الإرهاب وعودة الأمن وتحريك عجلة البناء.

