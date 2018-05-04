بوخمادة : طلائع من القوات الخاصة توجهت للمشاركة في تحرير درنة

قال آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة في تصريح لقناة ليبيا إن القوات التي توجهت اليوم للمشاركة في تحرير مدينة درنة من المجموعات الارهابية سيتبعها قوات أخرى ، وحث بوخمادة الجنود على الالتزام بالضبط والربط وحسن التعامل مع المدنيين مضيفا أنه كآمر للقوات الخاصة سيكون في محور درنة خلال الأيام القادمة.

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