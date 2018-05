بلدية زلطن تكرم العاملين بالشئون الإدارية والمالية بمقر الديوان

المتوسط

قامت بلدية زلطن، بتكريم للعاملين بالشئون الإدارية والمالية بمقر ديوان المجلس البلدي، في إطار الاحتفال اليوم العالمي لعيد العمال.

وأوضح ‎المركز الاعلامي لبلدية زلطن، عبر فيس بوك، أن الاحتفال حضره العميد المكلف والسادة أعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب العمل والتأهيل بزلطن، ومدير إدارة التوزيع بالساحل الغربي بشركة الكهرباء ومدراء الإدارات والعاملين بالديون.

في البداية افتتح مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية اللقاء مرحبًا بالحضور الكريم ثم شكر العاملين على أدائهم المتميز وحثهم على مزيد من البذل والعطاء، مؤكدًا أننا نعمل كأسرة واحدة متعاونين همنا الوحيد هو تقديم أفضل الخدمات للمواطن الكريم.

وثمن العميد المكلف اللفتة الكريمة التي قامت بها إدارة الشؤون الادارية و المالية معتبرًا أن ذلك يعد حافزًا لتحسين الآداء لدى كل الموظفين بزلطن متمنيًا أن يشمل التكريم كافة الفئات لتعم الفائدة أكثر، في نهاية الحفل وزعت شهادات التقدير على المكرمين.

