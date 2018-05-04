المجلس الأعلى للدولة يرحب ببيان اللجنة الرباعية

رحب المجلس الأعلى للدولة بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية المعنية بليبيا الذي عقد بالقاهرة في الثلاثين من أبريل الماضي.

وعبر المجلس الأعلى للدولة، في بيان صادر عنه الخميس وتلقت الرائد نسخة منه، عن ارتياحه لما ورد في بيان اللجنة من تأكيد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق إطار دستوري وقانوني بما يضمن إنهاء المراحل الانتقالية التي أنهكت الشعب الليبي. وفق نص البيان.

وأشاد المجلس الأعلى للدولة بدعوة اللجنة الرباعية لمجلسي النواب والأعلى للدولة لمواصلة حوارهما والعمل سويا، مؤكد أنه مستمر في بذل مساعيه مع المجلس الرئاسي ومجلس النواب على تحقيق وحدة مؤسسات الدولة.

يذكر أن اللجنة الرباعية المعنية بليبيا تتكون من الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحادين الإفريقي والأوروبي.

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