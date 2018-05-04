الدكتور سعد عقوب يبحث ملف الصحة مع مندوب عن منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا

البيضاء 04 مايو 2018 (وال)- عقد السيد وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اجتماعاً تشاورياً مع مندوب عن منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا الدكتور عبد العزيز الحلفي .

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، بحضور الوكيل المساعد لوزارة الصحة السيد غيث دربوك، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ الأستاذ سالم الفرجاني، بحث الوضع الصحي في ليبيا .

وأكد وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب – لوكالة الأنباء الليبية – أنه تم التركيز خلال الاجتماع التشاوري على الحاجة إلى تسليط الضوء، والتنسيق حول الدعم المقدم من الشركاء ليبيا، لتعزيز التخطيط للنظام الصحي، وتنمية القدرات في القطاع الصحي .

وتناول الاجتماع بحث الأوضاع الصحية في الجنوب الليبي، وآلية توفير كميات من مصل لدغ العقارب بمستشفيات الجنوب خلال الأيام القادمة، لضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا .

كما تركز مناقشة آلية النهوض بالرعاية الصحية الأولية بالبلديات، والمضي قُدماً مع كافة الشركاء في البلاد الذين يعملون في قطاع الصحة . (وال- البيضاء) ر ت

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