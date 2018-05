«مكافحة الهجرة» ترحل 52 امرأة نيجيرية إلى بلادهن

المتوسط:

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، ترحيل 52 امرأة نيجيرية من بينهم ثلاثة أطفال، دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية.

وأوضح جهاز المكافحة، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن الترحيل جاء في إطار عملية العودة الطوعية.

يذكر أن عمليات العودة الطوعية في البلاد تتم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والسلطات الليبية وسفارات البلدان المعنية.

وتشهد ليبيا تدفق بأعداد هائلة لمهاجرين أغلبهم من جنسيات أفريقية للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

