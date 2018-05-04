بوخمادة يهدد الإرهابيين ويطمئن أهل درنة

توجهت طلائع من القوات الخاصة “الصاعقة” إلى محاور القتال بالقرب من مدينة درنة، بأوامر من اللواء “ونيس بوخمادة”، استعداداً لمعارك تحرير المدينة، التي يجهز لها الجيش الوطني.

وأرسل “بوخمادة” تهديداً للإرهابيين الموجودين في المدينة، بأن القوات الخاصة ستتعامل معهم كما تعاملت مع الإرهاب في بنغازي قبل ذلك.

وطمأن اللواء أهالي درنة، أن “الصاعقة” لا تستهدفهم، وأن التعامل مع جميع الليبيين الذين انضموا للمجموعات المسلحة، ومن وصفهم بأنهم قد “غرر بهم” فسيكون عن طريق مجالس الحكماء والأعيان، أو مع الدولة عن طريق المحاكم، حسب تعبير آمر القوات الخاصة.

وأكد بوخمادة على أن المواجهة ستكون مع الإرهابيين الأجانب، الذين يستهدفون أمن البلاد، وأن الصاعقة ستقوم بالتعامل مع هؤلاء الإرهابيين على وجه الخصوص.

وشدد بوخمادة خلال حديثه لجنوده قبل التوجه إلى محاور درنة على ضرورة أن يتم التعامل بشكل جيد مع المدنيين في المدينة، وضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين العسكرية خلال تواجد القوات فترة المعارك.

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