انعقاد الاجتماع الأول لنقابات أعضاء هيئات التدريس بكليات جامعة غريان

عقدت نقابات أعضاء هيئات التدريس بكليات جامعة غريان، اجتماعها الأول لسنة 2018 ، بمقر الإدارة العامة لجامعة غريان.

وأوضح الحساب الرسمي لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجبل الغربي، عبر فيس بوك، أن الاجتماع

تناول عدة بنود أهمها: مناقشة تأخر صرف معدلات الأداء عن شهر أبريل 2014 لأعضاء هيئات التدريس بالجامعة.

كما تم مناقشة الخطوات اللازمة لصياغة رؤية لنقابة الجامعة، فيما تناول الاجتماع أيضا قرار النقابة العامة لأعضاء هيئات التدريس الجامعي بليبيا بشأن دعم برنامج إعادة إعمار جامعة بنغازي.

