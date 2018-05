«صحة المؤقتة» تبحث آلية تدريب موظفي «الطوارئ» خارج البلاد

المتوسط:

عقد وكيل عام وزارة الصحة التباعة للحكومة المؤقتة، والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعد عقوب، اجتماعاً مساء أمس الخميس، مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم الفرجاني لبحث آلية تدريب الموظفين خارج البلاد.

وناقش الاجتماع، آلية تنفيذ الخطة التدريبية لعدد من موظفي جهاز الإسعاف والطوارئ، على أساسيات الإسعافات الأولية، والتي ستساهم في إنقاذ حياة المواطنين.

وتطرق الاجتماع، لآليات تنفيذ قرار دولة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، الذي أعطى الإذن لجهاز الإسعاف والطوارئ بالتعاقد مع كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني الأردنية، لإجراء دورات تدريبية بالخارج للعاملين.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية وزارة الصحة للعام الحالي، وكذلك في إطار المسؤولية المجتمعية في مجال تدريب الموظفين، بما يفيد المؤسسة في الحالات الطارئة، وبشكل أوسع إلى مستوى البلديات.

يُشار إلى أن رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة كانت قد أصدرت قرار رقم (140) لسنة 2018 م، بشأن تخصيص مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي للجهاز، من أجل التعاقد مع كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني الأردنية، لإجراء دورات تدريبية بالخارج للعاملين بالجهاز.

