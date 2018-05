المتوسط:

أصدرت مديرية أمن طرابلس، قرارًا بضرورة التوجه الفوري لتسجيل أسماء المواطنين الذين يرغبون في استئجار منازل (ليبيين أو عرب أو أجانب) بالتوجه لدى مراكز الشرطة الواقعة في نطاق سكناهم.

وطالبت المديرية، في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، المواطنين بالتعاون مع أجهزة الأمن لجمع المعلومات والتحري والرصد لأي تحرك أو عمل تسعى من خلاله الجماعات الإرهابية إلى زعزعة الأمن.

وجدير بالذكر أنه وقع هجوم انتحاري علي يد عناصر من داعش على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 20، بحسب آخر إحصاء صادر عن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس.

The post مديرية أمن طرابلس تضع شروطًا لاستئجار المنازل بالبلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية