تركيب كاميرات مراقبة في توكرة

توكرة-العنوان

شرع جهاز البحث الجنائي توكرة في تركيب كاميرات مراقبة على المداخل والمفترقات الرئيسة المدينة.

وأفاد مدير وحدة الإعلام بمديرية أمن توكرة خليل البرغثي أن الكاميرات ستعمل على مدار 24 ساعة بمنظومة الرؤية الليلية المتحركة وكاميرات ذات جودة عالية تصل مداها إلى أكثر من كيلو متر في منتهى الوضوح.

من جهته قال رئيس قسم البحث الجنائي توكرة المقدم محمد الأحمدي “إن أية محاولة تخريب أو اعتداء على الكاميرات سيكون مرتكبها تحت الرصد”.

وأضاف “تم اختيار أفضل العناصر والمشهود لهم بالأخلاق والالتزام الديني للإشراف على عمليات المراقبة”، مشيرا إلى انتظار وصول طائرة “فانتوم” بالتحكم عن بعد لتشارك في عملية رصد الجريمة داخل البلدية.

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