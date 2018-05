مكتب الإفتاء بلدية زوارة يعلن انطلاق مسابقة «خطيب المستقبل»

المتوسط

أطلق مكتب دار الإفتاء ببلدية بزوارة، فعاليات المسابقة الأولى لـ «خطيب المستقبل» على مستوى بلدية زوارة يوم 15 شعبان والتي ستستمر حتى يوم 20 من نفس الشهر.

وأعلن المكتب الإعلامي لبلدية زوارة، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن التصفيات النهائية ستبدأ يوم 5 من شهر رمضان الكريم وستستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن هذه التصفيات التمهيدية جاءت في إطار الدفع بأجيال المستقبل للتنافس في هذا الميدان وستقام في مراكز التحفيظ زوارة.

