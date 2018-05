محمد سلامة مديرًا لمكتب الحرس بجامعة بني وليد

المتوسط:

أصدر رئيس جامعة بني وليد، قرارًا بتكليف محمد على محمد سلامة بمهام مدير مكتب الحرس الجامعي.

وطالب رئيس الجامعة، من مدير المكتب الجديد أن يتسلم مهام عمله فور تسليمه التكليف.

وكانت كلية التربية بجامعة بني وليد، قد علقت الدراسة في إلى حين إشعار آخر، على خلفية مشاجرة وقعت أمام مقرها تخللها إطلاق أعيرة نارية في الهواء ما تسسب بإدخال الرعب للطلبة والطالبات.

ويشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تعرضت كليات بجامعة بني وليد في وقت سابق لمشاكل أمنية بين الطلبة ومجموعات من خارج الكلية.

