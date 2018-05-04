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تدويل منتظر لقضية الشورابي والقطاري

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد زمن طويل لم تتكشف فيه أي حقائق جديدة حول قضية الصحفيين التونسيين المختفيين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، أعلن رئيس لجنة الدفاع عنهما المحامي سمير بن رجب توجه محامين بهذه القضية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

واتهم “بن رجب” الحكومة التونسية والأطراف السياسية الليبية بالتقاعس في البحث عن المفقودين، مع استمرار قضيتهما لأكثر من ثلاث سنوات، مضيفاً أنه من الممكن أن تلحق هذه القضية بملفات أخرى موجودة لدى المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بليبيا.

وكانت مصادر 218 قد أكدت في يوليو 2017 أن الصحفيين التونسيين ما زالا على قيد الحياة، وبينت أنهما موجودان في مقر كان تابعاً للقذافي يقع بين مدينتي سرت وبني وليد، تستعمله مجموعات متطرفة كسجن بعد سيطرتها عليه.

مصادر 218: الصحفيان التونسيان “سفيان الشورابي ونذير القطاري” لم يُقتلا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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