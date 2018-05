جامعة سرت تعلن انطلاق المؤتمر العلمي الأول لقسم الإعلام

المتوسط

أعلنت جامعة سرت، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم الإعلام بكلية الآداب، والذي حمل عنوان: «استراتيجية الإعلام في ظل التحولات المجتمعية الراهنة للمجتمع الليبي والعربي» تحت شعار «معاً لنشر ثقافة التسامح»

وأوضح الموقع الإلكتروني لجامة سرت، أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور الدكتور أحمد المحجوب رئيس الجامعة، والدكتور عبد السلام عبد القادر وكيل الجامعة للشؤون العلمية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والدكتور عبد الله مهلهل الكاتب العام بالجامعة، ومختار المعداني عميد بلدية سرت، وإبراهيم مليطان عضو المجلس البلدي، والدكتور فرحة الشريدي عميد كلية الآداب والمهندس مصطفى الشاوش مدير جهاز استثمار مياه النهر الصناعي، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بالجامعة، وعدد من الضيوف والمهتمين بالشأن الإعلامي.

وافتتح المؤتمر العلمي بكلمة الدكتور رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أشاد فيها بالجهود المبذولة من اللجان العلمية لإنجاح هذا المؤتمر، تلتها كلمة للدكتور أحمد المحجوب رئيس جامعة سرت تحدث فيها عن الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في المجتمع الليبي والعربي، ثم كلمة لعميد بلدية سرت ذكر فيها مدى تأثير وسائل الإعلام على المجتمعات في العالم بشكلً عام.

من جهتها تحدثت عميد كلية الآداب عن الجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذا المؤتمر العلمي في رحاب جامعة سرت، وإظهاره بالصورة المطلوبة.

وفي كلمته تحدث الدكتور عابدين الشريف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي على دور اللجنة العلمية في تنسيق إلقاء الورقات البحثية لما لهذه الورقات من دور كبير في إثراء الحراك الثقافي في الجانب الإعلامي، ودوره في نشر ثقافة التسامح.

الجلسة الافتتاحية تخللها العديد من العروض المرئية التي تحاكي الواقع المعاش داخل مدينة سرت والجامعة بصورة عامة، وعودة جامعة سرت للحياة من جديد إضافة لعرض مسرحي قدمه طلاب قسم الإعلام بعنوان ليبيا. وبعد استراحة قصيرة بدأت الجلسات العلمية للمؤتمر باستعراض الأوراق البحثية للفترة الصباحية في جلستين علميتين.

