اختتام «النشاط المدرسي» بمدينة بنغازي

عين ليبيا

اختتم صباح الأمس بمجمع سليمان الضراط الرياضي النشاط المدرسي على مستوى مدينة بنغازي بمناسبة نهاية العام الدراسي تحت شعار “بنغازي الحياة”.

وتوالت الكلمات من مسؤول قطاع التربية والتعليم بنغازي “محمد الدرسي”، وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة “فوزي عبد الرحيم الزوي”، ووكيل ديوان بلدية بنغازي “عمر نشاد”، والتي أعربت في مجملها عن شكر وتقدير للجهود المبذولة لإظهار قدرات الجيل القادم في ليبيا الجديدة وكفاءتهم وكذلك إعلاء الروح المعنوية للطلبة، والحث على تقديم الأفضل في كافة المستويات، وتذليل كافة الصعاب التي تواجهه هذا القطاع الحيوي الذي يُعول عليه في بناء الدولة.

حضر الحفل لفيف من أهل العلم وأولياء الأمور وكذلك مسئولي مكتب النشاط وبعض الشخصيات العامة بالمدينة، حيث شمل البرنامج العام عروض فنية وتراثية و فقرات غنائية مع أنشطة رياضية شارك فيها الطلبة الموهوبين الذي تم اختيارهم من معلمين ومعلمات مكتب النشاط.

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