ليبيا عضوًا في المجلس الأعلى للاتحاد العربي لعلوم الفضاء

شاركت ليبيا فعاليات المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم الفضاء والفلك بالعاصمة الأردنية عمان، حيث كان يمثلها مدير عام هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا الدكتور “فيصل العبدلي”.

وحضر “العبدلي ” اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، حيث تم انتخابه عضواً بالمجلس الأعلى للاتحاد.

وعلى هامش المشاركة قدم مستشار المرصد الليبي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور “مجد الدين الغضبان” عرضاً ضوئياً للتعريف بالمشروع الوطني” الاستفادة المثلى من أحجار النيازك في الوطن العربي” المختبر الليبي لأبحاث ودراسات النيازك كنموذج”.

وتأتي هذه المشاركة تلبية لدعوة نائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومدير المركز الجغرافي الملكي الدكتور “عوني الخصاونة” الذي يستضيف هذا الحدث العلمي بالتعاون مع المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لمنطقة غرب أسيا والجمعية الفلكية الأردنية والمكتب الإقليمي لتنمية الفلك في الدول العربية.

يشار إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجموعة عمل ليبية للاهتمام بأحجار النيازك الليبية لأنها ثروة وطنية وإرث تاريخي ذات قيمة علمية وتاريخية تتعرض للسرقة والنهب والاستنزاف وتنقل إلى أوروبا وأمريكا وكندا واليابان وغيرها من الدول، وتعرض في متاحف التاريخ الطبيعي لهذه الدول في ظل غياب الوعي بقيمتها ودون علم السلطات بهذا الشأن.

وبحسب الرسالة التي تقدم بها المختبر الليبي لأبحاث ودراسات النيازك إن أحجار النيازك الليبية إرث تاريخي وثروة وطنية وحق للأجيال القادمة مكانها الصحيح هو متحف ليبي للنيازك .

