صحفيو اجدابيا يحيون اليوم العالمي للصحافة

أحيا صحفيون بمدينة اجدابيا مساء أمس الخميس اليوم العالمي لحرية الصحافة بقاعة المركز الثقافي حيث اقيمت جلسة نقاش بعنوان :”دور الإعلام المحلي في تعزيز العدالة و سيادة القانون في ظل الاوضاع الراهنة بليبيا “، نظمتها صحيفة اخبار اجدابيا، بالتعاون مع مكتب دعم و تشجيع الصحافة اجدابيا.

بدأت الجلسة بكلمة ترحيب لرئيس تحرير صحيفة اخبار اجدابيا الصحافية سمية اشويب، بعدها قدم عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة اجدابيا فرج العريبي ورقة بحثية بعنوان: “دور الاعلام الحر في تنمية و سيادة القانون و النزاهة الصحافية”. ثم بعدها انطلقت جلسة النقاش التي سيرها الإعلامي عمر محمود الفاخري بمشاركة مدير قناة اجدابيا الارضية علي حامد العريبي و الصحفي بوكالة الغيمة صالحين الزروالي وعضوين هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة اجدابيا احمد بوراوي و فرج العريبي . وقبل اختتام جلسة النقاش، فتح باب للحوار وتبادل الآراء بين الأساتذة و الحضور من الصحفيين والنشطاء حول محاور الجلسة .

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