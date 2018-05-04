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صحفيو اجدابيا يحيون اليوم العالمي للصحافة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

  أحيا صحفيون بمدينة اجدابيا مساء أمس الخميس  اليوم العالمي لحرية الصحافة بقاعة المركز الثقافي   حيث اقيمت جلسة نقاش بعنوان :”دور الإعلام المحلي في تعزيز العدالة و سيادة القانون في ظل الاوضاع الراهنة بليبيا “، نظمتها صحيفة اخبار اجدابيا، بالتعاون مع مكتب دعم و تشجيع الصحافة اجدابيا. 

بدأت الجلسة بكلمة ترحيب لرئيس تحرير صحيفة اخبار اجدابيا الصحافية سمية اشويب، بعدها قدم عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة اجدابيا فرج العريبي ورقة بحثية بعنوان: “دور الاعلام الحر في تنمية و سيادة القانون و النزاهة الصحافية”.  ثم بعدها انطلقت جلسة النقاش التي سيرها الإعلامي عمر محمود الفاخري بمشاركة مدير قناة اجدابيا الارضية علي حامد العريبي  و الصحفي بوكالة الغيمة صالحين الزروالي وعضوين هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة اجدابيا احمد بوراوي و فرج العريبي . وقبل اختتام جلسة النقاش، فتح باب للحوار وتبادل الآراء بين الأساتذة و الحضور من الصحفيين والنشطاء حول محاور الجلسة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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