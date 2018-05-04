سرقة معدات محول كهرباء رئيسي في "الظهير" جنوب سرت

أعلن مكتب الصيانة السريعة الغربيات بمدينة سرت سرقة أحد محولات الكهرباء الرئيسيّة جنوب المدينة من قبل مجموعة خارجة عن القانون. وقال مصدر مسؤول بالمكتب لمراسل بوابة افريقيا الإخبارية، إنه تم التعدي على الشبكة الكهربائية بسرقة معدات محول رئيسي على خط 115 في منطقة الظهير. وأوضح المصدر أن فريق الصيانة السريعة “الغربيات” يعمل على صيانة المحول وارجاع الكهرباء للمنطقة.

ونبه المصدر إلى أن التعديات والسرقات لمعدات شبكة الكهرباء سيؤثر سلباً على استمرار الكهرباء في تغذية المناطق التي تحدث فيها تلك السرقات. ومن جانبها قالت الشركة العامة للكهرباء إن تلك الاعمال تزيد من الضرر بالبنية التحتية لشبكة الكهرباء بمدينة سرت. وناشدت الشركة العامة للكهرباء في بيان كافة الجهات الامنية بسرت بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة.

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