أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي، فرع سرت، عن قام شبيبة الهلال متعاونين مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوزيع الإغاثة على سكّان منطقة أبو زاهية – شرق سرت.

وأوضح الحساب الرسمي لمركز الإعلام التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، على فيس بوك، أن تم توزيع معونات إغاثية على ما يقارب 350 أسرة محتاجة.

