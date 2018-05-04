اجويد: تصريحات الحاسي صادمة وفاضحة

اعتبر رئيس دائرة الإعلام والاتصال لحزب العدالة والبناء عبدالسلام اجويد تصريحات القنصل الليبي السابق بجمهورية مصر العربية “عادل الحاسي”، صادمة وفاضحة ودالة على فساد مالي وإداري ينخر مؤسسات الدولة بالداخل والخارج.

وأبدى اجويد للرائد استغرابه من صمت الشخصيات التي اتهمت بالمحسوبية والفساد، مطالبا النائب العام بتعقب الاتهامات، وفتح تحقيق عاجل وشفاف وإطلاع الرأي العام على نتائجه.

وأضاف اجويد أن ترشيد الإنفاق العام أمر بالغ الأهمية؛ لتقليل المصروفات ولتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة، مثمنا في السياق ذاته تفاعل مدونو شبكات التواصل الاجتماعي مع القضية، وإطلاقهم حراكا لمكافحة الفساد المستشري في هياكل المؤسسات القائمة.

وكان القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي قد كشف الخميس، قضايا فساد، وهدر للمال العام، تتعلق بمسؤولين بالدولة.

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