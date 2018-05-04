المرور والتراخيص بنغازي يحتفل بيوم العالمي للمرور وأسبوع المرور العربي الموحد

بنغازي 04 مايو 2018 (وال)- احتفل قسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن بنغازي مساء اليوم الجمعة، بيوم العالمي للمرور، وأسبوع المرور العربي الموحد .

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بساحة تيبستي بوسط المدينة، تحت شعار “حياتك أمانة”، بحضور مدير أمن بنغازي العقيد رافع بسيكري، ورئيس قسم المرور والتراخيص العقيد حسن الشلماني، ورئيس وحدة التفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد عادل القماطي، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار .

وتضمنت الاحتفالية عرضاً لكراديس المرور والموسيقى المرورية، مروراً من أمام المنصة للسيارات والدراجات النارية للشرطة والإطفاء، إضافة إلى أطفال الكشافة . (وال- بنغازي) ر ت

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