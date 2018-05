وزير «تعليم الوفاق» يبحث مع نظيره التركي آلية تبادل الخبرات

المتوسط:

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبد الجليل، اجتماعًا مساء أمس مع نظيره التركي الدكتور عصمت يلماز، لبحث آليات تطوير العلاقات مع ليبيا وعلى جميع الأصعدة وخاصةً في قطاع التعليم من تبادل الخبرات والأبحاث الي جانب تدريب الكوادر الليبية في تركيا.

وحضر الاجتماع، الذي عقد في تركيا، وفد من وزارة التعليم الليبية برئاسة وزير التعليم يرافقه مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين ومدير عام الهيئة الوطنية للتعليم التقني ومدير إدارة التعليم الخاص.

وكان في استقبالهم سفير ليبيا لدا جمهورية تركيا عبد الرزاق مختار ومندوب عن القنصلية الليبية في اسطنبول والدكتور عبد اللطيف كشلاف الملحق الأكاديمي بتركيا.

وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، دعم ليبيا في المجالات التطبيقية المعمول بها في تركيا وخاصة التقنية والسبورات الذكية والبنك المعلوماتي، وتطرقا إلي زيادة تقديم المنح الدراسية الممنوحة من دولة تركيا للطلبة الليبيين المتواجدين بها وإعادة النظر في الرسوم الدراسية وتسهيل إجراءات الطلبة.

وبدروه أشاد “عبد الجليل”، بحفاوة الاستقبال، معرباً عن تعاون وزارة التعليم الليبية بتطوير أواصر التعاون وخاصةً في مجالات التعليم والبحث العلمي والتعليم التقني إلي جانب تعزيز التعاون الثقافي بين الدولتين.

ومن جانبه، أوضح وزير التعليم التركي، أنه تم توزيع الطلبة على الجامعات التركية وتسوية أوضاعهم جميعاً، مؤكدًا أنه إذا وجدت اي عراقيل فهم مستعدون لتسويتها.

وحضر الاجتماع أيضًا البروفسور أمر الله الممثل الخاص لرئيس الجمهورية ومسؤول عن الملف الليبي ونائب رئيس الوزراء السابق وعضو بالبرلمان التركي ورئيس هيئة التعليم بالبرلمان ووكيل وزارة التعليم التركي ومسؤول العلاقات الخارجية ورئيس مجلس الأمناء والوفد المرافق له.

