المتوسط

أفاد مصدر محلي، لصحيفة «المتوسط» أن حريقًا وقع بمعسكر المرقب والأشجار المحيطة به في مدينة الخمس.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ «المتوسط» أن سيارات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، واخماده.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post «صور».. السيطرة على حريق بمعسكر المرقب والأشجار المحيطة به بالخمس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية