عضو بـ«النواب» يطالب بتحويل ملف فساد «الرئاسي» للنائب العام

طالب عضو مجلس النواب، أبو بكر أحمد سعيد، بإحالة ملف فساد المجلس الرئاسي الذي كشفه القنصل العام في الإسكندرية، عادل الحاسي، للنائب العام للتحقيق فيما ذكر، مشددًا على ضرورة أن تفتح رئاسة مجلس النواب تحقيقاً برلمانياً موازياً.

وأضاف “سعيد”، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن المجلس الرئاسي لابد أن يُبرهن إنه ضد الفساد والمحسوبية بعد تصريحات قنصل العام بالإسكندرية الذي اتهم خلالها وزير مالية الوفاق أسامة حماد ونائبي “الرئاسي” فتحي المجبري وعلى القطراني بـ “إدارة منظومة فساد “.

وأكد عضو مجلس النواب، حقية الشعب الليبي في أن يُساءل نوابه ويُطالب بإسقاط الحصانة عن أي نائب ثبت فساده.

وكان قد كشف القنصل العام في الإسكندرية، عادل الحاسي، أمس في تصريحات متلفزة عما وصفه بـ ” منظومة فساد يديرها وزراء بحكومة الوفاق الوطني ” في السفارات والقنصليات بالخارج وعلى رأسهم وزير ماليتها “أسامة حماد”.

