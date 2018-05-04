انطلاق حملة "شوارعنا" لصيانة طرقات سرت ‎

أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة سرت، الخميس، حملة تستهدف تسوية وصيانة الطرقات في الشوارع الرئيسية بالمدينة. ويشرف على الحملة التي أطلق عليها اسم “شوارعنا” المجلس البلدي مصراتة بالتنسيق مع رابطة طلابية من مصراتة قامت بتوفير مادة الأسفلت. وأوضحت شركة خدمات النظافة أن الحملة سيتم خلالها تسوية الحفر الموجودة بطرق المدينة بمادة الأسفلت البارد “القطران”. وأعربت الشركة عن شكرها لقوة حماية وتأمين سرت والغرفة الامنية المشتركة ومديرية الأمن وقطاع الأسكان والمرافق على تعاونهم لانجاح الحملة.

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