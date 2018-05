وزير «مواصلات الوفاق» يلتقي وفدًا من أعيان وحكماء بلدية البوانيس

المتوسط

استقبل وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني، ميلاد محمد معتوق، وفدًا من أعيان وحكماء وممثلين المجتمع المدني ببلدية البوانيس لمناقشة جملة من المواضيع الهامة المتعلقة بتشغيل تطوير مطار تمنهت المدني.

وأوضح الحساب الرسمي لمكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، على فيس بوك، أن اللقاء شمل، محمد علي الهمالي، مجلس وأعيان وحكماء البوانيس، والصدبو نصر عبدالله، نائب رئيس المجلس، وإبراهيم عبدالله، مؤسسات المجتمع المدني البوانيس، وعطاف عبد الرحمن، مؤسسات المجتمع المدني، وحمزة حسن، مدير عام مطار تمنهت، وبحضور رئيس مصلحة المطارات، د . محمد بيت المال.

وتركّز النقاش حول ضرورة اتباع التسلسل الإداري لعمل إدارة المطار مع مصلحة المطارات وإعداد البرامج من طرفها لتحسين العملية التشغيلية بالمطار وتقديمها لرئيس مصلحة المطارات من أجل تنفيذ ما جاء بها.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة زيادة عدد الرحلات الجوية والتي تنفذها الخطوط الجوية الليبية بين طرابس وتمنهت والتي ستتحقق بمجرد عودة الطائرات التي تمر بفترة صيانة إلى العمل حتى تتمكن شركة الخطوط الليبية من الالتزام بتنفيذ جدولها الدولي المحلي في أحسن الظروف.

