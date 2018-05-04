بعد قرابة 100 عام من القطيعة: قبيلتان من بني وليد‎ تتصالحان

أقيمت بمدينة ترهونة اليوم الجمعة لقاء جمع قبيلتين من بني وليد ورثت إرثا لمده 100 عام مضى هما قبيلتي القطانشة والسبائع القاطنين في زمزم وابونجيم . وسعت ترهونه الى هذا الصلح بين هاتين القبيلتين ضمن جهودها للصلح والإصلاح بين القبائل الليبية.

وحضر هذا حفل المصالحة أعيان ومشائخ من بني وليد وترهونة وجاءت هذه الفرصة لفتح المواضيع العالقة بين المدينتين وتتطيب القلوب والسعي للم شمل الوطن وانهاء العبث وشرخ النسيج الاجتماعي بين ترهونة وبني وليد. وشارك في هذا اللقاء رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ورئيس وأعيان قبائل ترهونة وعدد غفير من الشيوخ والأعيان والأكاديميين بالمدينتين.

وقال محمد شفتر رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ان هذه المصالحات واللقاءات يحتاجها الوطن قبل المواطن،هذا الوطن الذي اصبح الموت والدمار في كل مكان وعلينا جميعا ان نقول ان الوضع يحتاج منا الكثير ونسعى ان تكون هذه اللقاءات والمصالحات التي تجمع الليبين جميعا. وأضاف شفتر ان قبائل ورفلة وقبائل ترهونة قبيلة واحدة وامتدادها التاريخي وامتدادها الاجتماعي لايخفى على احد ويشرفنا ان نلتقي للم شمل عائلتين فرقتهم الفتن .

وأفاد صالح الفاندي رئيس مجلس أعيان ترهونة ان هذه الاجتماعات واللقاءات نسعي من خلالها للم ليبيا في ظل هذه المحن التي تمر بها البلاد مؤكدا استعداد اهالي ترهونة للعمل من اجل حل الخلافات العالقه بين القبائل والمدن وان هذا اللقاء سيسجل في التاريخ وسيذكره ابنائنا فترهونة ورفلة تاريخهم لا يزايد عليه احد.

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