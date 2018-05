«صحة بنغازي» تطلق دورة تدريبية بعنوان «المخزون الدوائي»

المتوسط:

أطلق مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، دورة تدريبية في مجال إدارة المخزون الدوائي تستهدف أمناء المخازن والصيادلة والعاملين بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي.

وتقدم الدورة التدريبية، الدكتورة عائشة بن علي الحاصلة علي شهادة مدربة دولية للعناصر الطبية والطبية المساعدة من المستشفى العسكري الأردني ومدير المخازن بمستشفى الطارق.

وتبدأ الدورة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الموافق 06 مايو 2018 م ولمدة أربعة أيام بمعدل ساعتين يوميا من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً بمقر إدارة الخدمات الصحية – بنغازي.

وتأتي الدورة التدريبية تحت إشراف وتنظيم مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة وبرعاية شركة الديوان لاستيراد الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

