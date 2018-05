انطلاق اليوم العلمي الثامن لقسم الأسنان بمكتب الخدمات الطبية بنغازي

المتوسط:

انطلق اليوم العلمي الثامن لقسم الأسنان، مساء أمس الخميس، ضمن برنامج التطوير المهني لأطباء الأطباء الأسنان بالمرافق الصحية.

وأشرف على اليوم الذي أقيم بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي، مكتب تنمية الموارد البشرية، وقسم الأسنان بالمركز الصحي سيدي يونس.

واستهدف أطباء الأسنان بالعيادات والمراكز الصحية، حيث قدم البرنامج العلمي الدكتور رفيق الكوافي أخصائي جراحة الفم وزراعة الأسنان ووكيل عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية حيث تحدث عن المحافظة على مكان خلع السن.

وفي ختام البرنامج تم تكريم المحاضر، بحضور الدكتورة كريمة الشاعري منسق الأسنان بمكتب الخدمات الطبية، والدكتور ميلود العوامي رئيس قسم الأسنان بالمركز الصحي سيدي يونس.

