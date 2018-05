«هندسية صرمان» تحي اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية

المتوسط:

أحيت كلية التقنية الهندسية صرمان، اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، تحت شعار “يدا بيد من أجل الوقاية من المخاطر”، بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية بالبليدة وجمعية الهلال الأحمر الزاوية.

ونظمت الكلية، برنامجًا لليوم حيث تم إلقاء محاضرة تثقيفية عن أساليب وطرق الصحة والسلامة، كما تخلل تطبيقات عملية للإسعافات الاولية وتطبيقات السلامة وإطفاء الحرائق.

وجاء اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية تحت رعاية منظمة طوق الياسمين لذوي الاحتياجات الخاصة.

