بحرية الوفاق تنقذ 80 مهاجر غير شرعي شمالي مليتة بينهم نساء وأطفال

ليبيا – أعلنت قوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الجمعة عن تمكن احدى دورياتها من انقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين كانوا فى طريقهم الى ايطاليا ظ

وقالت البحرية فى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ان حرس السواحل مستخدماً الزورق صبراتة تمكن من إنقاذ عدد 80 مهاجر غير شرعي بينهم 28 إمرأة و11 طفل كانوا على متن قارب مطاطي متهالك شمال مليتة.

وختمت البحرية بأن المهاجرين من حاملي جنسيات افريقية مشيرة الى نقلهم لقاعدة طرابلس البحرية وتقديم الخدمات الإنسانية والطبية اللازمة لهم و تسليمهم إلى جهاز الهجرة غير شرعية فرع تاجوراء.

المرصد – متابعات

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