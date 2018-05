المتوسط

أعلن ‎مكتب الخدمات الصحية ببلدية أبوسليم‎، استكمال المركز الصحي الشريف، بعد أشهر عديدة من العمل المتواصل، حيث أصبح جاهزًا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال العديد من التخصصات الطبية.

وأوضح الحساب الرسمي ‎مكتب الخدمات الصحية ببلدية أبوسليم‎، على فيس بوك، أن هذا المشروع الطبي من شأنه تقديم أفضل خدمات صحية بالبلدية والمناطق المجاورة.

ووجه مكتب الخدمات الطبية، الشكر لجميع من ساهم في استكمال هذا المرفق الصحي، وخص بالذكر عبدالرحمن عون الحامدي، عميد بلدية أبوسليم، ونزيهة بشير الزرقاني، عضو المجلس البلدي أبوسليم، ومسؤول ملف الصحة سابقاً.

The post الخدمات الصحية ببلدية أبوسليم‎ يعلن استكمال المركز الصحي الشريف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية