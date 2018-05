المتوسط:

أعلن مسئول ثلاجة الرحمة بمركز سبها الطبي، حسن الزروق، دفن 16 جثة مجهولة الهوية بعد استكمال إجراءات النيابة للتشريح وأخذ عينة الحمض النووي لحفظ المعلومات الجينية.

ومن جهتها، أوضحت بلدية سبها، أنه تم الجثث مجهولة الهوية بمقبرة الجديد، ويعتقد أن أغلبها ترجع لمهاجرين غير قانونيين.

وجدير بالذكر أنه مازال متواجد 30 جثة بثلاجة الرحمة بمركز سبها الطبي تتنظر استكمال إجراءات الدفن.‏

