مطار #طرابلس الدولي يشهد بدء أعمال التنفيذ خلال أيام

عين ليبيا

قال وزير المواصلات والنقل بحكومة الوفاق الوطني “ميلاد معتوق” إن الأيام القليلة القادمة ستشهد بدء التنفيذ بمشروع مطار طرابلس الدولي، منوها بانعقاد المنتدى وما يجسده من حرص ورغبة بتكريس العمل المشترك بين الجانبي الإيطالي والليبي

لما فيه المصلحة المشتركة.

وأشار وزير المواصلات في مداخلة له أثناء انعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي-الإيطالي، أمس الخميس، إلى المشاريع التى تعتزم الوزارة تنفيذها في مجالات المواصلات والنقل، خاصة تلك التي سيتم تنفيذها من قبل شركات إيطالية للقطاع سواء تعلق الأمر بالطريق السيار الممتد من امساعد وحتى رأس اجدير، أو تطوير ميناء زوارة، إضافة إلى عدة مشاريع أخرى بالقطاع.

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