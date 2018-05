«تراخيص بنغازي» يحتفل باليوم العالمي للمرور بمشاركة «العبار» (صور)

المتوسط:

احتفل قسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن بنغازي، مساء اليوم الجمعة، باليوم العالمي للمرور وأسبوع المرور العربي الموحد، بساحة تيبستي بوسط المدينة، تحت شعار “حياتك أمانة”، بمشاركة عميد البلدية المستشار عبد الرحمن العبار.

وحضر الحفل، مدير أمن بنغازي العقيد رافع بسيكري، ورئيس قسم المرور والتراخيص العقيد حسن الشلماني، ورئيس وحدة التفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد عادل القماطي، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد صلاح هويدي.

وتضمنت الاحتفالية عرضاً لكراديس المرور والموسيقى المرورية، مروراً من أمام المنصة للسيارات والدراجات النارية للشرطة والإطفاء، إضافة إلى أطفال الكشافة.

