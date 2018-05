«تعليم الوفاق» تتفقد مستشفى «قدور» لاطمئنان على الخدمات المقدمة للمعلمين

المتوسط:

تفقدت اللجنة المشكلة من وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مستشفى قدور، لمعاينة أجهزته ومعداته الطبية وللاطلاع أيضاً على سير العمل والاطمئنان على الخدمات التي ستقدم للمعلمين التابعين لوزارة التعليم المستهدفين بالتأمين الصحي.

وتكونت اللجنة برئاسة الدكتور سعيد معيوف، من الدكتورة أمال لابا مقررة اللجنة، طارق محمد البي عضو اللجنة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والقني قسم الطوارئ.

وزارت اللجنة، خلال الجولة التفقدية، غرف الكشف لمعرفة القدرة الحقيقية للمستشفى للاطمئنان على سلامة التشخيص وألية صرف الدواء، مؤكدين حرص اللجنة على توفير جميع المستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة بما يلبي الرعاية الصحية للعاملين بقطاع التعليم.

ويشار إلى أن برنامج التأمين الصحي سيشمل كافة العاملين في قطاع التعليم من معلمين وإداريين وموظفين ومن هم في الملاك وخارجه ومن هم في الاحتياط العام أو في الجداول وهم نحو 625 ألفاً وفقاً لإحصاءات شبه دقيقة.

ويذكر أن توقيع اتفاقية التأمين الصحي للعاملين بقطاع التعليم أبرم مع وزارة التعليم برعاية رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج يوم 20/1/2018 مع صندوق التأمين الصحي العام والذي من خلاله ستقدم الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع ولأسرهم.

