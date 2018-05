المتوسط

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبيبا، التوقيع على إنشاء أول وكالة للقروض متناهية الصغر في ليبيا.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبيبا، على تويتر، في بيان رسمي، أنه تم التوقيع على اتفاق إنشاء أول وكالة للقروض متناهية الصغر في ليبيا بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وتابع البيان، أن دراسة الجدوى تمت بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ونفذت من قبل الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، وتمويل التأسيس من قبل السفارة البريطانية في ليبيا، وجهود أوروبية مشتركة لدعم المشاريع الناشئة في ليبيا.

