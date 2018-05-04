دغيم يشن هجوم لاذع على الحاسي ويؤكد عزمه اللجوء إلى القضاء

ليبيا – استنكر عضو مجلس النواب زياد دغيم كل ما جاء في لقاء قنصل حكومة الوفاق فى الاسكندرية عادل الحاسي امس الخميس عبر قناة ليبيا 218 واصفاً اياه بـ ” المفصول ” مؤكداً استعداده الخروج مع ذات القناة للرد على الاتهامات التي وجهها له الحاسي .

وفى حديث لـ المرصد اليوم الجمعة وصف دغيم حديث الحاسي بأنه خليط بين الكذب والافتراء والجهل التام بالقوانين والاجراءات الادارية للدولة وقال :

“ادعي ان النائب فتح الله السعيطي حضر لمصر خصيصا خلال فترته الممتدة 34 يوم ليمنع تحرير القنصلية من البلطجية فالوقت الذي نجد فيه ان النائب فتح الله لم يسافر لمصر منذ 6 اشهر وادعي ان السيد علي القطراني اتصل به وهذا لم يحدث كما اكد لي بنفسه ” .

وأضاف : ” ايضا استمر الحاسي بالكذب والتشويه المتعمد فنسب موظف لقبه القطراني للسيد النائب علي القطراني لنجد وفى الحقيقة بأنه والد الاعلامية بقناة النبأ ميس الريم القطراني كما ان هناك إختلاف معروف بشأن توجه الأخير كما اكد لي السيد علي بنفسه ”

وفيما يتعلق بوالد دغيم فقال زياد : ” لقد اتهم الحاسي والدي ثلاثة اتهامات واولها انه متقاعد وعمره 81 سنة وانه يتلقي المرتبات دون عمل وهذا غير صحيح فقد استفاد الوالد وغيره من قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 2010 الذي اعاد كل اعضاء هيئة التدريس الذين تنطبق عليهم معياري الدرجة الوظيفية 14 والدرجة العلمية بروفسور ” .

اما عن تلقي والده مرتبات بدون عمل قال دغيم ان هذا كذب محض وانه بمجرد احالة مستنداته الي خارجية حكومة الوفاق تم ايقافه عن العمل بحجة بلوغه سن التقاعد ولم يستلم دولار واحد فتقدم بطعن الي القضاء والرقابة الادارية فتحصل علي حكم وكتاب بالزام اعادته للعمل ودفع مرتباته وكان هذا فى ابريل 2018 .

وتسائل دغيم قائلاً : ” هل يمنع القانون اعادة المتقاعد عن التقاعد فكيف يعمل الان المشير حفتر 76 سنة وهل يمنع علي الموقوف الطعن واستعاده حقوقه و هل يمنع ان يكون لقريب النائب وظيفة او منصب ، لماذا الوالد وتجاهل سفراء وملاحق بلغوا سن التقاعد بل وحتى وزراء اليس بحكم القانون أم لانه والد زياد دغيم ام لانه برقاوي ؟ ” .

واستغرب النائب انتقاد الحاسي لوالده من ناحية السن وقال : ” هذا غير مسموح حتي في اطار القانون كما انني لا اعرف لماذا السكوت علي جهله وغير متعلمين مثل الحاسي وعناصر مليشيات طرابلس الذين يملؤون القنصليات ” .

وختم دغيم قائلاً : ” عهدا ساعمل علي المحاصصة الجهوية وتمكين كل قريب وصديق طالما كان برقاوياً ووفق القانون ولن نتأثر بالخصوم من الجهويين والاخوان وانصار عسكرة الدولة فلا للمركزية والفوقية ، ولا للتطرف والارهاب والمليشيات ولا للعسكرة وسنتجه للقضاء لمقاضاة الحاسي وربما اخرين وسنقدم ما عندنا وليقدم الخصم ماعنده والحكم للقضاء في برقة ” .

المرصد – خاص

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