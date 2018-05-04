المقاتلات الليبية تضرب مواقع الإرهابيين في درنة

بنغازي — سبوتنيك. وقال المنفور في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن:”قوات سلاح الجو العربي الليبي نفذت اليوم الجمعة 4 مايو/أيار، ضربات جوية موفقة على مواقع وتمركزات للجماعات الإرهابية في محاور القتال بمدينة درنة”.

وقد أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أمس الخميس 3مايو/أيار، أن قواتها قد تقدمت في عدة محاور لقتال في مدينة درنة الليبية شرق البلاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة كانت تابعة لجماعات مسلحة تنتمي لمجلس شورى درنة.

وقال خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح سابق لوكالة “سبوتنيك”، أن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو القريبة من مدينة درنة، مضيفاً بأن تلك الهجمات كانت وفقا للخطة التي وضعها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية

يشار إلى أن القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة المشير خليفة حفتر، أعطى أوامره إلى آمر مجموعة عمليات عمر المختار، اللواء سالم الرفادي، باتخاذ كافة التجهيزات والتدابير لمواجهة تجمعات و مواقع الإرهابيين المسيطرين على مدينة درنة.