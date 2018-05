مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا يتابع تطورات مشاريع سرت

المتوسط

قام مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلطان حاجييف، بزيارة مدينة سرت لمتابعة المشاريع التي يتم العمل عليها بقيادة حكومة الوفاق الوطني، لتحقيق الاستقرار في ليبيا وكذلك لقاء عدد من المسؤولين المحليين.

وأوضح الحساب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، عبر تويتر، في بيان، أن الوفد شمل رئيس بلدية سرت، مختار خليفة المدني، ورئيس قطاع المراقبة التربوية، مفتاح عبد الكافي.

وأوضح البيان، أن وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زار كلاً من مدرستي خولة بنت الأزور والفتح.

