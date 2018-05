ليبيا تعلن جاهزيتها لاستضافة «كأس إفريقيا للكرة المصغرة» 

المتوسط:

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للكرة المصغرة، جاهزيتها لاستضافة البطولة، موضحة أن الملعب الذي سيستضيف الحدث وباتت التجهيزات مكتملة.

واضافت اللجنة، أن ملعب نادي المدينة أخذ شكل البطولة بلوازم هذه اللعبة التي تستضيف ليبيا منافساتها الإفريقية في وقت لم تؤثر فيه الأحداث الأخيرة على الاستضافة بعدما أكدت الوفود التزامها بالمشاركة بالحضور والتواجد.

وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات بالإضافة للمنتخب الليبي المستضيف الذي سيقص شريط البطولة بمواجهة نظيره الإيفواري في الخامس من مايو.

وأعلن حكام البطولة، أيضًا الجاهزية البدنية الكاملة من خلال الاختبارات الروتينية التي تسبق أي بطولة بحضور عدد كبير من الحكام توسطهم الصافرة الليبية.

