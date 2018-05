هدى بدروش دهان: رغم الإعاقة الجسدية كان النضال لإثبات الذات

هناك مقولة مشهورة تقول ان العقل السليم في الجسم السليم، ولكن يبدو أن هذه المقولة تبدواغير دقيقة في كثير من الاحيان، فكم من شخص جسمه غير سليم وعقله سليم بل ومتميز أمام أقرانه.

شخصيتنا اليوم ربما تكون مثل هؤلاء ، فهي ذات إحتياجات خصوصية دائمة منذ الصغر ، وكل تحركاتها على الكرسي، الذى يعتبر هو بيتها ، كيف لا وهي المثابرة والمجتهدة والتي تعطى كل وقتها للعمل الخيرى والمدني وحتى السياسي

شخصيتنا اليوم هي هدى بدروش دهان مديرة جمعية لا تيأسوا لذوى الاعاقة، والتي أنشئت منذ فترة بمدينة زوارة لتقدم خدماتها لمن له اعاقة جسدية تجعل حركته صعبة فتكون هذه الجمعية سند له في كل ما تستطيع ان تقدمه له ،

استمرت هدى فى الاداء المتميز والعطاء، فرغم وفاة والديها وتعيش مع اخوها إلا أن ذلك لم يمنعها من الابداع والاستمرار في التميز

تحدثت هدى عن نفسها خلال لقاء لها مع مراسل بوابة افريقيا الاخبارية بمدينة زوارة فقالت ” منذ صغري وانا مؤمنة ان الخوف والتردد اعاقة وان الاحباط والاستسلام اعاقة وعدم القدرة على التفكير السليم واتخاذ القرار في المواقف الصعبة اعاقة “

وأضافت هدى في حديثها ” ان المجتمع يفتقر إلى فهم من هم محدودي القدرات ( الاشخاص ذو اعاقة ) ولم يخيل له يوما انهم يستطيعون ينهضوا بالوطن ويحكم احدهم دولة ويصدر قرارات نعم اصبح هذا ممكن … في ظل الثورات التي يشهدها العالم الثالث ومنها ليبيا انتشرت مؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير حبذا تلك المهتمة بالأشخاص ذوي الاعاقة انتابني حماس لتحقيق حلم كان يراودني طيلة اربع عقود وعقدت العزم للانخراط فيها كناشطة في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة واستغلال الفرص لتعمق في هذا المجال وكانت البداية من حضور ورشة عمل اسوة بالأشخاص غير ذوي اعاقة ( الاصحاء ) علما ان الورشة اقيمت في الدور الثاني بمركز الثقافي بزوارة بإشراف ودعم المنظمة الدولية لحقوق الانسان (Human Rights Watch) تناقشت مع فريق المنظمة وخرجت بقائمة من التوصيات كجدول اعمال وكان ذلك في 2012 م ومنها بدأت رحلة العطاء ومحاولة تطوير الخدمات والنهوض بمستوى الاشخاص ذوي اعاقة “

وقالت هدى “رغم اني انسانة ذات اعاقة حركية مقعدة على كرسي متحرك مصابة بشلل الاطفال فقدت والديها ” يتيمة ” الا اني لست اقل من باقي افراد المجتمع واني قادرة على اجتياز الصعاب وليس في قاموس لغتي كلمة مستحيل وسر ثقتي في نفسي وقدراتي يرجع الى حب العلم والتعلم من هوياتي المطالعة وتوصيل المعلومة والبحث والدراسة حتى اصبحت اعلم مادة الرياضيات للمراحل التعليم الاساسي والثانوي وحتى الجامعي في بعض التخصصات منها الهندسة كل ذلك في ظل تشجيع الوالدين رحمهما الله ومعاملتهم لي كشخص عادي ليس من ذوي الاعاقة علموني كل ما تتعلمه أي فتاة من واجبات منزلية ومسؤوليات اسرية من خلال الحوار والنقاش في بعض امور تتعلق بالأسرة”.

ومضيفة: “والنتيجة استطعت ان اتحدى الاعاقة واثبت اني قادرة على حمل شعار الحرية والحياة الكريمة لذوي الاعاقة حيث اني في 2013 م شاركت في مؤتمر دولي عالمي بتونس العاصمة عرضت مشروع مركز تأهيل لأشخاص ذوي الاعاقة واضفت ما ينقصه من تطويرات و اعدتني اللغات العربية الفصحى والانجليزية والايطالية بحضور عدة محاضرات وورش عمل لعدة دول منها تونس والمغرب والبرازيل وايطاليا واكتسبت خبرة وتعمقت في موضوع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و قبل مغادرة المؤتمر التقيت بأحد المسئولين على المؤتمر وحكيت له الوضع الذي كنا نعيش فيه طلب مني ان اؤسس جمعية او منظمة تهتم بالأشخاص ذوي الاعاقة وفعلا تم التأسيس في 2013 م وفي البداية الامر رفضت كامرأة مسئولة في مؤسسة لماذا لا يكون رجل ولكن قلت في نفسي سأقود التجربة”.

وأشارت هدى بالقول: “طلبت من الجميع ان يمهلوني فترة اقل من ستة اشهر ان افلحت وقدمت شيء وشغلي قدرت عليه افضل ما يكون استمر اما اذا فشلت سأسلم الادارة لغيري واكون عضوة فقط . ثقتي بقدراتي لأني اسست الجمعية على اسس رسمت منذ 2012 م بجدول اعمال توصيات بحاجة لتنفيذ وشغلي كان على شقين كرئيسة جمعية لا تيأسوا للأشخاص ذوي الاعاقة من جهة وكناشطة في مجال حقوق الاشخاص ذوي اعاقة والمرأة من جهة اخرى”.

وقالت هدى: “اتجهت الى حضور عدة ورش عمل بطرابلس وتونس للتثقيف وزيادة المعرفة واكتساب الخبرة فاول ورشة كانت من اجل عمل المرأة مع عضوات المؤتمر الوطني و عدد من ممثلات مؤسسات المجتمع المدني نظمها المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) وكنت الوحيدة ذات اعاقة ، اما البداية من داخل زوارة كانت اقامة حفل احياء اليوم العالمي لذوي الاعاقة وهذا كان اول احتفال يقام بزوارة بهذه المناسبة الحضور مكثف و الفرحة عمت كل الحاضرين من ذوي الاعاقة وذويهم و العمل في مجال التوعية والتدريب والتعليم في مشروع واحد ( يدا بيد ) من قبل اكاديميين من الاردن و زوارة والزاوية ومشروع امل الغد الاعلامي ( دورات تدريبية في مختلف وسائل الاعلام ) وهو ايضا من قبل اكاديميين من زوارة”.

وأضافت: “كما حضرت عدة ورش عمل نظمتها المنظمة الدولية لذوي الاعاقةHI)) بتونس العاصمة و الحمامات وشاركت في مشروع اخرجوا لتصويت Go out to vote) ) بإشراف نفس المنظمة وهو مشروع يحفز الأشخاص ذوي الاعاقة على المشاركة السياسية و من ثم شاركت في مؤتمر دوليا ( دول شمال افريقيا وشرق الأوسط ) 2014 م مثلت المناطق الامازيغية بالحمامات ( تونس ) كما تم اختياري من قبل منظمة النظم الانتخابية (IFES) لحضور مؤتمر دولي لدول جنوب شرق اسيا 2015 م في جاكرتا بإندونيسيا لتمثيل ليبيا”.

وأكّدت هدى: “من خلال عملي مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI ) مدة ثلاث سنوات رغم الظروف الأمنية بالطريق بين طرابلس وزوارة الا أننى تمكنت حضور الاجتماعات من خلال السكايبى و مناقشة المستجدات في المشاريع المتفق عليها تم الاختيار على الانضمام للهيئة التوجيهية لشبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية وقيادة العملية الانتخابية لمناطق غرب مدينة الزاوية حتى بلدية زوارة مع مجموعة لجان الإعلام و التدريب و التنسيق و القانون . ولان تحصلت على شهادة مدرب عملت على ان ادير جلسة حوارية لأجل التعريف بالشبكة والإصلاح الانتخابي بحضور 40 شخص من أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فرع الزاوية و عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ( الجمعية العمومية لشبكة التابعة للمناطق التابعة لدائرة الانتخابية ) وممثل اللجان الاعلام والتدريب والتنسيق وغيرهم من أعضاء جمعية لا تيأسوا للأشخاص ذوي الاعاقة كما قمت بورشة عمل لتوعية طلبة المدارس التعليم الأساسي على حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة و المفاهيم والمصطلحات وعرض فيديوهات وختمت بمسابقة على ما تم مناقشته وعرضه ووزعت الجوائز على الفائزين”.

وأضافت: “شاركت في تقديم مذكرة المطالبة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبهذا تحقق جزء كبير من حلمي ضمان الحقوق من خلال نص المادة الدستورية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و المصادقة على الاتفاقية الذي تم وسنبدأ العمل على تعديل القوانين لتكون مطابقة لبنود الاتفاقية وتنفيذ ما وقف تنفيذه”

وأكّدت بالقول: “نتيجة للمتابعة أصبحت على دراية كيف اناقش صناع القرار في أي مشكلة تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة ، من ضمن المشاكل ان شخص رفضت المؤسسة ان تمنحه كرسي متحرك لأنه تقريره مكتوب باللغة الإنجليزية وهذا يعتبر تعدي على حقه في حصوله على كرسي متحرك اتصلت بالمسئول وأخبرته انه على حسب علمي ان يكون التقرير مختوم من المستشفى العام ويكتب عليه محتاج لكرسي متحرك ، يكفي صمت رد نعم ممكن كذلك ونسقت بين الشخص ذو إعاقة و دكتورة بالمستشفى لتقوم باللازم ويرجع هو للمسئول ليستلم كرسي من حقه ان يستلمه من البداية،وامرأة رفض تسليمها كرسي متحرك قيل لها ان اخوها تسلم واحد ولا يسلموا كرسيين لعائلة واحدة وهي متزوجة منفصلة عن أهلها ، ولو حتى كانوا معا لا يوجد قانون ينص على عدم صرف كرسيين لشخصين من ذوي الإعاقة في اسرة واحدة أيضا اتصلت وقمت بالواجب وحلت المشكلة منها طلب مني إقامة ورشة عمل لأوضح المقاربات الحقوقية والقوانين والتشريعات الدولية وفعلا أقيمت بتاريخ 2016/12/4 م”.

وتستمر هذى فى سرد عملها ونشاطها فى عدة مجالات، وقالت أيضا: “وبدأت الشغل مع المجالس البلدية من اجل مشروع إمكانية الوصول وتهيئة المباني للأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث عقدنا عدة اجتماعات مع عميد البلدية و المرافق والإسكان والتعليم وتوصيل الفكرة التي يمكن من خلالها تطوير الفكرة التي يقام بها الممر الخاص للكراسي المتحركة واقامة الحاجز لحركة الكفيف وصور دلائل ليفهمها الاصم هذا المشروع بمتابعة وزارة الحكم المحلي ، وبلدية زوارة من بين 6 بلديات التي اختيرت، وهذا الى جانب مشاركتي في مسابقة حفظ الأحاديث التي تقام بمدينة زوارة وحضور حلقات القرآن التي تقام بمقر الجمعية والمشاركة في اليوم العالمي لأحياء التراث الامازيغي كما اني وقت الامتحانات اكون مشغولة بتعليم طالبات المدارس و التعليم المتوسط والعالي”.

وختمت هدى بالقول: “أخيرا اود أن أقول ان التسلح بالإرادة والعزيمة والايمان بقضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تجعل منا أناس فاعلين متحمسين للعمل مناضلين من اجل قضية أصبحت واضحة للجميع الا ان البعض يتجاهلها ، أتمنى أن أكون قد استطعت أن أوضح صورة كانت غائبة على الناس وهى ان المعاق هو المعاق فكريا وليس جسديا ، المعاق من يرفض الغير والمعاق من لا يعترف بمن افضل منه مهما كانت الفروقات الأخرى ، هذا هو المعاق ، اما ذوى الإعاقة الجسدية فلديهم قدرات على الأداء والعطاء تفوق الكثير من الاصحاء، اخيرا اكرر شكري لكم على هذه اللفتة لشريحة تعانى الكثير في مجتمع مزال ينظر على انها شريحة عالة على المجتمع”.

انتهى كلام هذى بدروش دهان احدى الناشطات في مؤسسات المجتمع المدني بزواره وهى من شريحة ذوى الاعاقة وتعانى اسوة بزملائها بمشاكل كثيرة ربما حاولت هي من خلال سردها ان تحكى معاناتها وتحكى أيضا كفاحها لتقول انا موجودة رغم الصعاب وهى تريد ان توجه رسالة للمجتمع، مفادها الإعاقة الجسدية لم تكن عائق للأبداع والتفاعل في المجتمع. .

